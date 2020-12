Madonna : Premier tatouage à 62 ans, elle mise sur une valeur sûre !

En cette période festive, Madonna a tenu à réunir chacun de ses six enfants. Ainsi, fin novembre, la Material Girl a passé Thanksgiving en famille, comme l'ont témoigné ses belles photos de l'évènement sur les réseaux sociaux. "Il y a tellement de choses dont je suis reconnaissante... aujourd'hui et chaque jour de l'année", s'est-elle réjouie sur Instagram. Invité spécial de ces retrouvailles, Ahlamalik Williams, le nouveau et jeune petit-ami de Madonna, a pris la pose avec le reste de la famille. Le danseur professionnel semble déjà très proche des enfants de sa compagne, qu'il a pu longuement côtoyer pendant le confinement.

Quatre des six enfants de Madonna ont été adoptés. Lourdes est née de sa relation avec le coach Carlos Leon et Rocco est issu de son union avec Guy Ritchie. Elle a ensuite adopté David, en 2006, alors qu'il n'avait que quelques mois, puis Mercy, née en 2006 et adoptée trois ans plus tard. Enfin, la chanteuse est devenue mère de jumelles : Estere et Stella (nées en 2013 et adoptées en 2017).