Madonna en famille : les enfants réunis avec Ahlamalik Williams pour les fêtes

Comme chaque année, Madonna réunit ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Le lundi 30 novembre 2020, la chanteuse américaine de 62 ans a publié une jolie photo de famille sur Instagram. On constate qu'elle passe du temps avec ses six enfants : Lourdes (24 ans), Rocco (20 ans), David (15 ans), Mercy (14 ans) et les jumelles Estere et Stella (8 ans), autour d'un repas de Thanksgiving.

Dans cette courte vidéo, on voit toute la famille poser côte à côte, dans des vêtements très classes et assortis à l'ambiance Great Gatsby. Chapeau melon et costumes jacquard pour les garçons, robes en satin et bibi pour les filles : Thanksgiving était placé sous le thème du rétro cette année.

Il n'était pas sur la photo, mais était bien présent lors de cette belle fête de famille : Ahlamalik Williams, son compagnon âgé de 25 ans. On la voit s'assoir sur ses genoux, alors que les enfants jouent à côté. "J'ai tellement de choses dont je suis reconnaissante... aujourd'hui et tous les autres jours", a écrit Madonna en légende d'une courte vidéo publiée sur Instagram. Elle en a profité pour publier de tous nouveaux portraits de ses enfants, qui ont bien grandi.

Pour rappel, Madonna est maman de six enfants, dont quatre ont été adoptés. Lourdes est née de sa relation avec le coach Carlos Leon et Rocco est issu de son union avec Guy Ritchie. Elle a ensuite adopté David, en 2006, alors qu'il n'avait que quelques mois, puis Mercy, née en 2006 et adoptée trois ans plus tard. Enfin, la chanteuse est devenue mère de jumelles : Estere et Stella (nées en 2013 et adoptées en 2017).