Madonna inspire sa fille Lourdes pour une nouvelle campagne de mode

Immobilisée à cause du coronavirus, la planète Mode se remet à tourner progressivement. La fille de Madonna, Lourdes, s'y distingue à nouveau en apparaissant sur une nouvelle campagne publicitaire. La marque à qui la jolie brune s'est associée se serait même inspirée d'un vieux clip de sa mère...

C'est à Miaou que Lourdes Leon prête son visage ! La marque américaine a sorti sa nouvelle collection estivale et sollicité la fille de Madonna et Carlos Leon pour en porter les pièces. Sur l'une des photos, allongée sur une plage, la jeune femme porte un corset et une minijupe assortis.

L'image aurait été inspirée du clip de la chanson Cherish de Madonna, sorti en 1989. Dans la vidéo, la chanteuse se mettait en scène sur une plage et avait plongé dans l'eau, entièrement habillée.