Lourdes Leon exhibe fièrement ses aisselles poilues au Met Gala, "Fermez-là !"

Le 13 septembre 2021, Lourdes Leon a fait sa première apparition sur tapis rouge à l'incontournable soirée du MET Gala à New York. Habillée dans une robe Moschino, la fille de Madonna a défilé sur le red carpet du Metropolitan Museum of Art en exhibant fièrement ses aisselles poilues. Tout comme sa mère, également très réticente à l'épilation, la fille de Carlos Leon a tenu à assumer pleinement sa pilosité et a affirmé ainsi sa volonté de ne pas succomber à ce "diktat" de la beauté qui voudrait que les femmes soient dans l'obligation de se raser ou de s'épiler les poils corporels.

Très fière, elle a même partagé plusieurs clichés de son audacieuse prestation (et donc de ses poils) sur son compte Instagram, notamment avec un cliché où elle tire la langue de façon provocante. "Shut Up !" ("Fermez-là !") inscrit-elle comme pour marquer encore un peu plus son intention de ne jamais utiliser quelconque cire ou rasoir pour ôter ses poils.