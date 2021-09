Diaporama Lourdes Leon exhibe fièrement ses aisselles poilues au Met Gala, "Fermez-là !"

1 / 16 Lourdes Leon exhibe fièrement ses aisselles poilues au Met Gala, "Fermez-là !"

2 / 16 Lourdes Leon au Met Gala à New York.

3 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage





4 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage





5 / 16 Irina Shayk, Lourdes Leon, Jeremy Scott - People à la sortie de la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.





6 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021.





7 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage





8 / 16 Irina Shayk, Lourdes Leon, Jeremy Scott - People à la sortie de la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.





9 / 16 Irina Shayk, Lourdes Leon, Jeremy Scott - People à la sortie de la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.





10 / 16 Irina Shayk, Lourdes Leon, Jeremy Scott - People à la sortie de la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.





11 / 16 Irina Shayk, Lourdes Leon, Jeremy Scott - People à la sortie de la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.





12 / 16 Irina Shayl et Lourdes Leon à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York le 13 septembre 2021.





13 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage





14 / 16 Lourdes Leon - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage





15 / 16 Irina Shayl et Lourdes Leon à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York le 13 septembre 2021.