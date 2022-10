Madonna a-t-elle fait son coming out ? Cette vidéo avec une culotte qui pose bien des questions

Ces images doivent-elles donc être considérées comme une officialisation de ses préférences sexuelles ? Selon le site américain TMZ, elle s'affirmerait à travers ce message comme lesbienne ou bi. L'interprète de Like a Virgin a toujours laissé planer le doute, comme lors de cette scène mémorable de la cérémonie des Video Music Awards (VMA) de 2003, durant laquelle elle a embrassé Britney Spears et Christina Aguilera sur scène. A l'époque, elle avait expliqué son geste en disant qu'elle passait le flambeau de popstar à ces deux chanteuses. La reine de la pop avait aussi embrassé de nouveau BritBrit durant le mariage de l'interprète de Oops ! I did it Again avec Sam Asghari.

La vie sentimentale de Madonna est en tout cas tout sauf un long fleuve tranquille. Elle a été en couple avec de nombreuses personnalités depuis sa jeunesse, parmi lesquelles Dennis Rodman, Tupac, Basquiat, Warren Beatty ou encore Vanilla Ice. Elle a été mariée à l'acteur-réalisateur Sean Penn de 1985 à 1989 et de 2000 à 2008 au metteur en scène Guy Ritchie, père de son fils Rocco (22 ans). Elle est maman de six enfants au total outre Rocco : Lourdes Maria Ciccone, née le 14 octobre 1996 de sa relation avec le coach Carlos Leon, David Banda (né le 24 septembre 2005, adopté en 2006), Mercy James (née le 22 janvier 2006, adoptée en 2009) et les jumelles Esther et Stella (nées fin août 2013, adoptées en 2017).

Décrite comme ouvertement bisexuelle et n'hésitant pas avec les poses lascives et sensuelles entre hommes et femmes dans ses clips, la chanteuse au visage qui a tant changé aurait partagé pendant deux années la vie de l'entrepreneuse Ingrid Casares de 1992 à 1994. Un an après leur rupture, la chanteuse américaine aurait fréquenté un top model américain pendant une autre année.