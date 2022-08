Madonna : Son fils Rocco, 22 ans, est le sosie impressionnant de son papa Guy Ritchie !

Comme d'habitude, Madonna a mis les petits plats dans les grands. Selon les informations du journal The Sun, elle aurait passé son anniversaire au Palazzo Castelluccio et aurait dépensé, pour se faire plaisir, des milliers de dollars. Les photographies qu'elle a partagées sur les réseaux sociaux ont d'ailleurs été capturées alors qu'elle passait une soirée d'exception, entourée de ses enfants et de quelques amis, lors d'un dîner en bord de mer. Nulle trace autour de la table, hélas, de son très jeune compagnon, le danseur Ahlamalik Williams. Et pour cause, après des mois de relations, les amoureux ont décidé de poursuivre l'aventure séparément en avril dernier.

"Madonna s'est concentrée sur sa vie sociale et a commencé à beaucoup voir ses amis et sa famille après la rupture, expliquait alors une source proche. Elle a un emploi du temps chargé, travaille sur son biopic à venir, de nouvelles chansons et sur le fait de prendre soin de sa famille. Il y a beaucoup d'amour entre eux mais, maintenant, ils ont choisi de rompre." Espérons qu'elle ait, au moins, reçu un petit texto pour lui souhaiter Happy birthday...