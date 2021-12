Madonna : Son fils Rocco vend ses "oeuvres d'art" sous un faux nom... elles coûtent très cher

Dans la planète people, nombreuses sont les personnalités - à l'image de Lady Gaga, Doja Cat ou encore Miou-Miou - à ne pas utiliser leurs vrais noms dans leurs métiers. Une volonté qu'à également suivi le fils de Madonna, Rocco, qui s'est récemment trouvé un nouveau faux nom. Selon les informations exclusives obtenues par le média américain PageSix, vendredi 17 décembre 2021, le jeune homme de 21 ans, présenté sous le pseudonyme de Rhed, est représenté par une célèbre galerie londonienne. Il vendrait d'ailleurs plusieurs de ses peintures à des prix exorbitants.

Après avoir obtenu son diplôme aux beaux-arts, Rocco John Ritchie (né de la relation entre Madonna et Guy Ritchie ) s'est, tout naturellement, dirigé vers une voie artistique. Désormais connu sous le nom de Rhed, ce dernier est actuellement exposé au sein de la galerie Tanya Baxter Contemporary. "Rhed est un jeune artiste émergent dont les origines culturelles sont diverses et non conventionnelles", peut-on découvrir sur le site internet. Et de poursuivre : "Il s'inspire du graffeur Banksy et se considère comme un acteur clé de la scène artistique londonienne dans quelques années."

S'inspirant d'artistes de renom, comme Basquiat, Rocco Ritchie y présente des créations mêlant expressionnisme et "énergie de rue." Répertoriées sur le site de vente en ligne Artsy, ses peintures sont proposées pour la somme faramineuse de 24 000 livres Sterling pièce.