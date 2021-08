Madonna : Son fils Rocco transformé, il dévoile son tout nouveau look

Madonna a visiblement transmis à ses enfants sa passion pour la mode ! Comme sa fille aînée Lourdes et son fils David, son autre garçon Rocco se plaît dans la peau de mannequin. Il dévoile son élégant look rétro dans les pages d'un magazine masculin.

Rocco Ritchie n'a plus le look de skateur qu'il arborait il y a quelques années ! Le jeune homme de 21 ans a troqué ses vestes Palace et baskets Vans pour d'élégants costumes et des souliers habillés. Il les porte dans un édito intitulé The Scion Of Sartorialism ("L'héritier du tailoring" en français), publié dans le nouveau numéro du magazine The Rake.

Dans cette série photo, Rocco enchaîne les tenues de dandy britannique des années 40 et 50, et pose dans la campagne. L'étudiant en arts appliqués sera en excellente compagnie dans le numéro 77 de The Rake : l'acteur Matt Damon en fait la couverture !