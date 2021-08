Diaporama Madonna : Son fils Rocco transformé, il dévoile son tout nouveau look

1 / 13 Madonna : Son fils Rocco transformé, il dévoile son tout nouveau look

2 / 13 Rocco, le fils de Madonna et son ex-mari Guy Ritchie (ici photographiée avec sa grande soeur Lourdes) a bien changé ! Il dévoile son look rétro dans les pages d'un magazine pour hommes.

3 / 13 Exclusif - Rocco Ritchie se promène avec sa supposée compagne Kim Turnbull à Londres le 3 novembre 2016.

4 / 13 Exclusif - Rocco Ritchie boit une bière avec des amis à la taverne Fitzroy à Londres, le 24 mai 2018.

5 / 13 Guy Ritchie, ses enfants Rocco et David Banda (dont la mère est Madonna), et sa femme Jacqui Ainsley à l'avant-première du film "The Man From U.N.C.L.E." au Ziegfeld Theatre à New York, le 10 août 2015.

6 / 13 Les six enfants de Madonna (Esther, Mercy, Rocco, Lourdes, Stella et David) célèbrent Thanksgiving au Malawi le 22 novembre 2018.

7 / 13 Exclusif - Rocco Ritchie s'arrête discuter sur un banc avec une jeune inconnue après avoir fait du skateboard dans les rues de Londres, le 31 octobre 2017.

8 / 13 Exclusif - Rocco Ritchie se promène avec des amis dans les rues de Londres. Le 5 octobre 2017.

9 / 13 Exclusif - Rocco Ritchie est allé déjeuner avec ses amis à Londres, le 13 septembre 2017.

10 / 13 Madonna et ses enfants, Lourdes Leon, Rocco et David Banda et Mercy James sont en voyage humanitaire au Malawi. Photo publiée sur Instagram, le 5 juillet 2016

11 / 13 Madonna et ses enfants, Lourdes Leon, Rocco et David Banda et Mercy James sont en voyage humanitaire au Malawi. Photo publiée sur Instagram, le 7 juillet 2016

12 / 13 Rocco Ricthie repartant du théâtre après avoir assisté au spectacle "You Me Bum Bum Train" avec Madonna et quelques amis à Londres le 16 avril 2016