Lourdes Leon, une enfant riche et "sans talent" ? La fille de Madonna sort les griffes !

Les abonnés du magazine Vogue auront la bonne surprise de retrouver toute une flopée de stars sur la couverture de l'édition du mois de septembre 2021. Huit modèles ont accepté de prendre la pose pour la publication, dont Lourdes Leon, la fille de Madonna, et son visage savamment recouvert d'highlighter. A 24 ans, la jeune femme se différencie de plus en plus de sa célèbre mère, et elle tient à le rappeler à la moindre occasion : elle n'est pas seulement l'enfant de la reine de la pop.

"Les gens croient que je suis une fille de riche sans aucun talent, à qui on a tout donné, mais c'est complètement faux", explique-t-elle dans les colonnes du magazine. Et effectivement, elle a tenu à payer elle-même ses études puis a choisi de vivre à Bushwich, un quartier de New-York dans lequel elle peut évoluer incognito au sein d'une communauté de gens créatifs. C'est d'ailleurs quand elle était inscrite à la Guardia High School, une école de musique très réputée, qu'elle a fait la rencontre de son ex petit-ami Timothée Chalamet...