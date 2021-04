Lourdes Leon : Le premier chéri de la fille de Madonna était... Timothée Chalamet !

Lourdes Leon n'a pas eu n'importe quel premier petit copain. La fille de Madonna âgée de 24 ans s'est livrée dans une grande interview accordée à Vanity Fair parue le 22 avril 2021, confirmant ainsi la rumeur : son premier amour était bien Timothée Chalamet , lorsqu'elle était étudiante à LaGuardia, une école de musique réputée située dans l'Upper West Side new-yorkais.

"Je le respecte beaucoup, on était un petit couple", a lâché Lourdes Leon. Le couple ne risquait pas de durer éternellement : Madonna ne les laissait jamais seuls sans surveillance. Pour rappel, les deux adolescents n'avaient que seize ans lorsqu'ils se rencontrent dans les couloirs de l'école d'art. Des paparazzi avaient surpris les deux amoureux à plusieurs reprises dans les rues de New York, toujours non loin de Madonna ou d'un adulte les supervisant.

On imagine que Timothée Chalamet et sa ligne svelte ont été plutôt surpris d'apprendre que Carlos Leon - coach de stars et papa de Lourdes - était prêt à en débattre avec le petit-ami de sa fille. "Je suis déjà très protecteur. Alors quand elle sera en âge de sortir avec un garçon, je serai prêt à le prendre à part pour avoir une discussion claire avec lui. Il aura intérêt à être costaud car je ne le ménagerai pas", avait-il déclaré en 2011.

Leur couple s'était effrité alors que Timothée Chalamet a quitté l'établissement après sa dernière année afin de se consacrer à 100% à sa carrière d'acteur international. Un choix qui a payé pour le jeune homme, qu'on a pu retrouver dans Call Me By Your Name, Homeland ou encore Le Roi. Lourdes Leon, elle, avait encore une année à tirer avant de profiter pleinement de sa carrière de mannequin.