Lourdes Leon : La fille de Madonna pose en string... et dévoile presque tout !

Cette force et cette affirmation, nul doute que Lourdes Leon les a héritées de sa mère Madonna. Les deux femmes, très complices, partagent les mêmes idées et s'entendent à merveille. Toutefois, l'indépendance reste au centre de leur relation. Après le lycée, Lourdes Leon a donc pris sa vie en main sans compter sur le porte-monnaie bien fourni de maman : "Je pense que ma mère a vu tous ces enfants de célébrités et s'est dit 'mes enfants ne seront pas comme ça', expliquait-elle à Interview Magazine. J'ai aussi le sentiment que si tes parents te paient des choses, ça leur donne un moyen de pression sur toi. Ma mère est tellement obsédée par le contrôle, et elle m'a contrôlée toute sa vie. J'avais besoin d'être complètement indépendante vis-à-vis d'elle après le lycée."

Madonna a aussi su canaliser les envies de sa fille Lourdes et lui inculquer des valeurs auxquelles elle est très attachée : "Elle m'a dit quelque chose récemment qui m'a marquée (...) 'Souviens-toi que cette merde n'est pas réelle. L'important n'est pas l'argent, ton visage ou ton apparence sexy. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde et ce que tu vas laisser derrière toi.' Ça me remet toujours les idées en place quand je commence à prendre les choses trop au sérieux." Un conseil qu'elle suit jusqu'à présent sans fausse note.