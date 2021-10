Madonna, une mère "maniaque du contrôle"... Sa fille Lourdes se lâche en interview

A 63 ans, Madonna est à la tête d'une grande famille composée de six enfants, dont quatre qu'elle a adoptés : Lourdes Leon (25 ans) née de son histoire d'amour avec Carlos Leon, Rocco Richie (21 ans) que la reine de la pop a eu avec le réalisateur britannique Guy Ritchie (ils ont été mariés durant huit ans, de 2000 à 2008), David Banda (né le 24 septembre 2005, adopté en 2006), Mercy James (née le 22 janvier 2006, adoptée en 2009) et les jumelles Esther et Stella (nées fin août 2013, adoptées en 2017).

Parce qu'elle renvoie depuis toujours l'image d'une femme libre, qui n'a jamais peur de choquer, même encore à 63 ans, Madonna pourrait être perçue comme une maman laxiste avec ses six enfants. Pas du tout et c'est même le contraire ! Pour preuve, le témoignage de sa fille aînée sur le sujet.

Mes enfants ne seront pas comme ça

Dans une interview accordée à Interview Magazine, dévoilée hier, Lourdes Leon se confie sur sa célèbre maman. Le mannequin qui étonne avec ses aisselles poilues explique que Madonna est stricte et qu'elle contrôle même sa vie. "Ma mère est une maniaque du contrôle et elle m'a contrôlée toute ma vie, confie la fille aînée de Madonna. "J'ai eu besoin d'être complètement indépendante d'elle dès que j'ai eu mon diplôme d'études secondaires", ajoute la jeune Américaine. Cette indépendance, Lourdes Leon l'a trouvée en s'assumant financièrement. C'est ainsi que le mannequin a payé elle-même l'université et l'appartement qu'elle occupait à New York, alors que sa maman aurait très largement pu s'en charger. "Je n'ai aucune aide financière dans ma famille, complète Lourdes Leon, tout en reconnaissant qu'elle vient d'un milieu extrêmement privilégié. Bien évidemment, j'ai grandi avec un privilège extrême, je le nie pas." "Je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de personnes célèbres, et elle s'est dit : ''Mes enfants ne seront pas comme ça'. De plus, j'ai l'impression que si vos parents paient pour des choses, ils ont une certaine influence sur vous", partage Lourdes Leon, qui a fait une apparition remarquée lors de la dernière édition du Met gala.

Justement connue pour ses looks détonants, Lourdes Leon a bien plus dans le passé, poussée par sa maman dans cette direction. "Elle insiste beaucoup pour que je réfléchisse à ce pour quoi je veux être connue, au-delà de mon apparence. Ce n'est pas ce dont je veux que les gens se souviennent de moi. Ce n'est pas réel", confie la fille aînée de Madonna. Lourdes écoutera-t-elle les conseils de sa maman ? L'avenir nous le dira...