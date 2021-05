Madonna : Son fils David a grandi, l'adolescent défile en robe !

David Banda est le troisième des six enfants de Madonna. La chanteuse l'a adopté au Malawi, le pays natal du jeune homme, en 2006. David a une grande soeur, Lourdes (24 ans, née de la relation de Madonna et Carlos Leon), un grand frère, Rocco (20 ans, né du mariage de Madonna et Guy Ritchie) et trois petites soeurs, Mercy James (15 ans) et les jumelles Estere et Stella, elles aussi adoptées au Malawi.

David pourrait-il se lancer dans le mannequinat, comme Lourdes ? La jolie brune enchaîne les shootings et s'est récemment distinguée en posant en tenue sexy (et string apparent !) pour un magazine.

En attendant de véritablement commencer une potentielle carrière de modèle, l'adolescent se passionne pour le football. Il évolue dans une équipe baptisée Juventus (comme celle de Turin, où évolue Cristiano Ronaldo). Sa mère Madonna assiste à ses matchs et en publie les vidéos.

Côté coeur, Madonna est toujours heureuse avec le jeune Ahlamalik Williams. Le couple s'expose également sur les réseaux sociaux, grâce à la publication de photos torrides...