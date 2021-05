Madonna : Sa fille Lourdes torride en string pour un shooting sexy

Ainsi, Lourdes Leon fait à nouveau valoir ses qualités de mannequin ! Avant la parution de cet édito, elle a prêté son visage à la collaboration pour Juicy Couture et Parade, en posant une nouvelle fois en sous-vêtements. Lourdes s'était distinguée pour une autre marque Miaou, en posant sur une série photo inspirée d'un clip de sa maman.

Lourdes Leon s'était également fait remarquer à la convention Art Basel Miami 2019, en participant à un défilé unique ! Elle était l'une des figurantes d'une orgie, performance artistique mise en scène pour la marque Desigual. Toujours en 2019, Lourdes avait prêtée son visage à la collaboration du grand couturier Jean Paul Gaultier et de la marque Supreme, et s'était glissée dans la peau d'un gangster ultrastylé pour Miu Miu. Comme le montre son CV, Lourdes passe aisément du luxe à une mode alternative, en passant par le streetwear.

Madonna peut être fière de sa fille aînée ! L'icône pop l'a mentionnée dans une publication Instagram ce dimanche 9 mai 2021, jour de la fête des mères aux États-Unis. Elle y a également inclus ses 5 autres enfants, les petits frères et soeurs de Lourdes, Rocco (né de son mariage au réalisateur britannique Guy Ritchie ), David, Mercy et les jumelles Stella et Estere, âgés de 20, 15, 15 et 8 ans.