Madonna filme ses filles... qui chantent sur du Lorie !

Madonna est la fière maman de six enfants et, sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager les coulisses des beaux moments qu'elle passe avec eux. Ainsi, pour les 15 ans de son fils David, elle a organisé une grande fête. Ses jumelles de 7 ans, Estere et Stella, en ont profité pour pousser la chansonnette...

Sur son compte Instagram, Madonna a diffusé une vidéo montage récapitulant la journée d'anniversaire de son fils David Banda, né le 24 septembre 2005 et adopté en 2006. Ce dernier, lunettes de soleil sur le nez et veste à motifs colorés sur les épaules, a eu droit à une fête avec DJ, sono et micro, photos à son effigie épinglées sur des cordes et la présence de plusieurs amis ; un beau monde qui a notamment partagé un gâteau dans des conditions par toujours Covid friendly... Le tout organisé dans la chic villa que l'interprète des tubes Music, La Isla Bonita ou encore Vogue loue une fortune - le chiffre de 120 000 dollars par mois à circule - dans le quartier huppé de Beverly Hills, à Los Angeles. Auparavant, elle vivait dans un palais de Lisbonne au Portugal.

Sur la fameuse vidéo postée ce mardi 29 septembre 2020, on peut découvrir les jumelles Estere et Stella, nées en 2013 et adoptées par Madonna quatre ans plus tard, chanter en français sur le titre I Love You de Lorie Pester ! Une chanson peu connue du grand public, parue sur le disque de la chanteuse et jeune maman intitulé Près de toi, sorti en 2001. Très à l'aise dans la langue de Molière, les demoiselles originaires du Malawi ont fait la fierté de leur illustre maman. Madonna elle-même est adepte d'artistes français puisqu'elle avait notamment salué le succès de la chanteuse Aya Nakamura et avait pleuré la mort de la réalisatrice Agnès Varda.

Madonna, qui partage actuellement la vie d'Ahlamalik Williams, restera encore quelques semaines aux Etats-Unis afin de pouvoir voter à la prochaine présidentielle prévue le 3 novembre. Pour rappel, la chanteuse est née dans le Michigan.