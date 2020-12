Guy Ritchie : L'ex-mari de Madonna cambriolé, les voleurs pris en flagrant délit

Les médias britanniques ne précisent pas qui était la personne présente chez Guy Ritchie, qui a pris les cambrioleurs en flagrant délit. Le réalisateur du film Aladdin (avec Will Smith dans le rôle du génie, sorti en mai 2019), son épouse Jacqui Ainsley et leurs trois enfants Rafael, Rivka et Levi (9, 8 et 6 ans) passent également beaucoup de temps dans leur maison de campagne, dans le comté de Wilshire. Guy Ritchie l'avait reçu dans le cadre de son divorce avec Madonna, en 2008.

Guy Ritchie et l'icône pop ont eu deux enfants ensemble : Rocco et David (20 et 15 ans), adopté au Malawi.