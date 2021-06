Madonna en fête : elle rassemble ses six enfants pour une grande occasion

C'est un évènement qu'elle n'aurait raté pour rien au monde. Jeudi 3 juin, Madonna, 62 ans, a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on la voit, ainsi que ses six enfants, Lourdes Leon (24 ans), Rocco Ritchie (20 ans), David Banda (15 ans), Mercy James (15 ans) et les jumelles Stella et Estere (8 ans), célébrer les 90 ans de Silvio Ciccone, le père de la chanteuse. Un moment très important pour l'artiste qui s'est rendue avec sa petite tribu dans le vignoble de son père, situé dans le Michigan.

Dans le montage publié hier, on peut voir de tendres moments de la journée de cette journée d'anniversaire si spéciale, avec plusieurs photos et vidéos. On y voit notamment les enfants de celle qui vient de perdre un être cher, en compagnie de leur grand-père. Les petites Estere et Stella en ont profité pour courir dans le vignoble pendant que Lourdes Leon et sa mère se faisaient de gros câlins. Des photos de famille ont également été prises et un énorme gâteau aux fruits rouges a été commandé pour l'occasion. "Mon père est un survivant, ayant grandi en tant qu'immigré italien aux États-Unis et ayant connu plusieurs traumatismes, mais continuant de toujours travailler dur pour tout ce qu'il a eu", a commenté celle qui a récemment racheté la maison de The Weeknd.

C'était tellement important de célébrer tes 90 ans avec toi et mes enfants

Très fière de son père, un homme important dans sa vie, elle a souhaité lui rendre le plus bel hommage possible. "Il m'a enseigné l'importance de travailler dur et de mériter ce qu'on a dans la vie (...) Merci encore. C'était tellement important de célébrer tes 90 ans avec toi et mes enfants dans ton vignoble", conclut-elle.