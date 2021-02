Miou-Miou : Qui est Jean Teulé, son célèbre compagnon ?

L'amour a toujours été son moteur. Au fil des années, Miou-Miou a été aperçue aux bras de divers hommes, des artistes, en majorité des comédiens... mais pas seulement. C'est avec un écrivain qu'elle écrit aujourd'hui le plus beau chapitre de son histoire sentimentale. L'affaire tiendrait d'ailleurs sur plusieurs tomes puisqu'elle est en couple, depuis l'année 1998, avec le célèbre romancier, dessinateur et auteur de bandes dessinées, Jean-Teulé. Son nom, vous l'avez déjà forcément vu dans une librairie. Sa plume prolifique a parcouru les pages de très nombreux ouvrages.

Plus de vingt ans d'amour

La naissance de leur idylle reste un mystère. On sait toutefois que le goût du cinéma les lie pour le meilleur et pour le pire. S'il est difficile de rivaliser avec la filmographie impressionnante de Miou-Miou, Jean Teulé est à l'origine de plusieurs jolis projets du septième art puisque nombreuses de ses oeuvres ont été adaptées au cinéma. Les films Darling, par Christine Carrière, Arrêtez-moi par Jean-Paul Lilienfeld ou encore Fleur de tonnerre par Stéphanie Pillonca-Kervern ont tous été inspirés par ses écrits. Le Magasin des suicides est même, quant à lui, devenu un film d'animation signé Patrice Leconte !

Jean Teulé ne s'est pas contenté de produire des best-sellers pour nourrir l'imaginaire des femmes et hommes de cinéma. Il est également apparu en tant qu'acteur, en guise de clin d'oeil, dans certaines adaptations de ses oeuvres, dont Darling en 2007. Il a lui-même adapté son Rainbow pour Rimbaud sur grand écran en tant que réalisateur et scénariste. Fait amusant : Miou-Miou, sa compagne, a obtenu un rôle dans l'Arrêtez-moi de Jean-Paul Lilienfeld - sujet de vastes polémiques, tiré du livre Les Lois de la gravité de Jean Teulé - en 2013. On peut donc affirmer que malgré l'extrême pudeur qui entoure leur relation, ces deux là sont inséparables...

Qui sont les célèbres hommes de sa vie ?

Il n'est pas le premier homme de sa vie. Miou-Miou a toujours refusé de se marier, mais elle a été la compagne de l'humoriste Coluche, de son confrère acteur Patrick Dewaere - qu'elle a rencontré en tournant dans Les Valseuses en 1974 -, père de sa fille Angèle. Son coeur a également battu la chamade pour le chanteur Julien Clerc, qu'elle a croisé en travaillant pour le film D'amour et d'eau fraîche de Jean-Pierre Blanc, et a donné naissance à sa deuxième fille Jeanne de cette romance. Aujourd'hui, la cadette de Miou-Miou est réalisatrice et a même fait tourner maman en 2017 dans Pupille. La boucle est bouclée...