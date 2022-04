Madonna célibataire ? C'est terminé avec Ahlamalik Williams, son toy boy

L'histoire d'amour entre Madonna et Ahlamalik Williams a pris fin, comme l'a annoncé le magazine The Sun. Tandis que les deux tourtereaux ne s'étaient plus affichés ensemble depuis le mois de janvier, la rumeur courait d'une possible séparation du couple. C'est chose désormais confirmée par une source proche de la chanteuse qui s'est confiée à nos confrères.

"Madonna s'est concentrée sur sa vie sociale et a commencé à beaucoup voir ses amis et sa famille après la rupture. Elle a un emploi du temps chargé, travaille sur son biopic à venir, de nouvelles chansons et sur le fait de prendre soin de sa famille (...) Il y a beaucoup d'amour mais maintenant ils ont choisi de rompre", a détaillé l'amie en question. Maintenant qu'elle a retrouvé le célibat et l'indépendance, Madonna aura assurément l'occasion de régler ses relations tendues avec sa fille Lourdes Leon...

Pour rappel, Madonna et Ahlamalik Williams se sont rencontrés alors que celui-ci venait d'être engagé sur la tournée Madame X Tour en 2019. Le jeune danseur avait alors réussi à séduire la star de 36 ans son aînée. Leur relation avait été officialisée au courant de l'année 2020 alors qu'ils passaient le confinement ensemble. D'ailleurs, les filles jumelles de Madonna avaient visiblement beaucoup apprécié la compagnie de leur "beau-père" à l'époque.

Ce n'était pas la première fois que l'interprète de Like a Virgin s'éprenait d'un de ses jeunes danseurs. En effet, au début des années 2010, la star avait succombé au charme de Brahim Zaibat, un danseur originaire de Lyon. "Tout le monde a souffert. Madonna est une personne que je respecterai toute ma vie, nous sommes toujours en contact, elle m'a appris énormément" avait confié celui qui a depuis participé à Danse avec les stars et ouvert son club à Paris, au sujet de cette relation dans Toute une histoire récemment.