Madonna : Cri d'amour pour son chéri Ahlamalik Williams, qui a fêté ses 26 ans

Maman de Lourdes, Rocco, David, Mercy et des jumelles Estere et Stella, Madonna a officialisé sa relation avec son danseur le 14 février 2020. L'interprète du titre Like a Virgin avait posté plusieurs photographies de son homme lors d'un voyage aux Maldives. Très amoureuse de son chéri, la chanteuse n'a absolument rien à faire des 36 ans qui la sépare de son jeune chéri. Et elle a bien raison !

Lors d'une interview au Mirror, les parents d'Ahlamalik Williams avaient confié que l'histoire entre Madonna et leur fils avait débuté en juin 2018. Drue et Laury Williams avait expliqué que la chanteuse avait tenu à les rassurer sur ses sentiments envers leur fils. "Elle nous a dit qu'elle est très amoureuse de lui et que nous n'avons à nous inquiéter de rien car elle va prendre soin de lui" indiquait le père du danseur.