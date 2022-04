Brahim Zaibat moulé dans un body sexy : il se lâche dans les bras de Maxime Dereymez

C'était du côté du nouveau club branché du 11eme arrondissement de Paris, le Bazaar, qu'il fallait être ce lundi pour croiser le danseur et chorégraphe lyonnais Brahim Zaibat... dans une tenue pour le moins surprenante.

L'ancien participant de Danse avec les stars a été vu dans un body moulant rouge vif et une perruque noire pour un style ultra barré, comme prôné par ce nouveau lieu de fête au coeur de la capitale. Mais ce dernier n'était évidemment pas seul. C'est un autre danseur, Maxime Dereymez, révélé également dans le célèbre programme de danse de TF1, qui posait aux côtés de l'ex de Madonna. Le danseur franco-algérien a même sauté dans les bras de son ami et offert un moment complètement loufoque aux photographes. Maxime Dereymez portait pour l'occasion un costume à carreaux marrons à la coupe très ample sur un tee-shirt noir avec un col en V extrêmement plongeant. En plus de Brahim Zaibat, l'autre penseur et fondateur du lieu, Noam Chouat était également présent. Les deux partenaires étaient accompagnés de leurs amis. L'ambiance était à la bonne humeur et à l'excentricité ! Ce nouveau club parisien du 149 rue Amelot se veut branché, hype et ludique (jeux de pistes). Pour cela, les créateurs ont imaginé une décoration baroque mélangeant les styles et les époques. Aussi, l'ambiance cabaret y côtoie le graffiti, le manga ou encore le sport.

Danseur réputé, Brahim Zaibat a ici pensé un lieu qui lui ressemble, visant à réunir les gens autour de la danse et la fête, comme il l'a toujours fait depuis ses débuts aux côtés de Madonna, son ex-compagne au début des années 2010. Une relation sur laquelle le danseur avait accepté de revenir pour Sophie Davant dans Toute une histoire en octobre 2015. "Tout le monde a souffert. Madonna est une personne que je respecterai toute ma vie, nous sommes toujours en contact, elle m'a appris énormément, avait-il confié avant de réfuté les accusations malveillantes, On m'a soupçonné de vouloir l'utiliser, mais comme je lui ai toujours dit : avec ou sans elle, je serais arrivé où je suis aujourd'hui ! Ça aurait juste pris plus de temps !"