"Une affaire de famille" : Madonna se dévoile entourée de ses enfants en plein travail

La famille, il n'y a que ça de vrai ! C'est bien ce que doit se dire Madonna qui est apparue ce mardi aux côtés de quatre de ses enfants sur une vidéo Instagram. La chanteuse de 63 ans avait également rendu hommage à sa mère quelques jours plus tôt

"C'est une affaire de famille" voilà ce qu'avait écrit en légende, la star, sur l'adorable photo qui la présentait avec la plupart de ses enfants. Les quatre enfants s'étaient, en effet, réunis pour observer et encourager leur mère dans son travail, en chat video avec un collaborateur. On a ainsi découvert David Banda (16 ans) dans un débardeur blanc, Mercy James (16 ans) dans un t-shirt noir et enfin les jumelles Stella et Estere (9 ans) qui étaient toutes deux vêtues du même pull à carreau rouge. Leur mère, sur qui le temps n'a pas d'emprise, arborait son incroyable veste blazer, revisitée façon rock et provocante, avec son large décolleté et ses très nombreux bijoux. La photo a été prise alors que la joyeuse tribu effectuait un appel vidéo par ordinateur portable (voir diaporama)

L'interprète de Like a Virgin est la maman de deux autres enfants, qui n'étaient pas présents pour l'occasion : la sulfureuse et donc très semblable à sa mère, Lourdes Leon (25 ans) et Rocco Ritchie (21 ans).

Quelques jours plus tôt à l'occasion de la fête des Mères, celle que l'on pourrait imaginer comme une mère de famille permissive, alors que pas du tout, avait déjà posté des images de sa progéniture. Les internautes avaient pu y voir la star se faire successivement embrasser par ses quatre plus jeunes enfants, mais également des photos avec Lourdes et Rocco. La chanteuse avait elle-même rendu un tendre hommage à sa maman, décédée en 1963, en présentant une photo où elle se trouvait assise sur les genoux de cette dernière.