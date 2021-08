Madonna avec ses 6 enfants : rare réunion de famille pour un anniversaire extravagant

Madonna a soufflé ses 63 bougies, le 16 août. C'est sur Instagram que la superstar a dévoilé des photos et vidéos de son anniversaire à ses 16 millions de fans ! Pour l'occasion, l'interprète des tubes La Isla Bonita, Vogue ou encore Like a Prayer a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Direction l'Italie, terre de ses origines, avec ses enfants et son compagnon, le danseur de 27 ans Ahlamalik Williams, pour une soirée d'enfer !

Pour cette célébration spéciale "eXtravagance du VIème siècle", toute la petite tribu de Madonna était réunie pour fêter son anniversaire. Sur les clichés postés par l'artiste, on retrouve donc ses six enfants : Rocco et David, âgés de 21 et 15 ans, issus de son mariage avec Guy Ritchie, sa fille Lourdes, 24 ans, qu'elle a eu avec Carlos Leon, ses enfants adoptifs Mercy, 15 ans et les jumelles Estere et Stelle, 9 ans.