Madonna de plus en plus figée : la peau ultra-lisse de la chanteuse éblouit ses fans

Les scènes redeviennent progressivement accessibles, dans le monde entier, en attendant de voir comment la crise sanitaire évolue. Mais entre temps, Madonna a trouvé une autre plateforme sur laquelle elle s'exprime plus que de raison : les réseaux sociaux. Chaque jour que Dieu fait, ou presque, la chanteuse de 62 ans partage des photographies, des vidéos et autres créations numériques sur lesquelles son visage est de plus en plus lisse. Après avoir éveillé les soupçons de chirurgie, enflée et en sous-vêtements en juin dernier, l'artiste a publié des images sur lesquelles elle partage une petite fumette avec son jeune boyfriend Ahlamalik Williams tout en se roulant sur une fausse fourrure de panthère.

Elle se dit "nostalgique d'un temps où nous n'avions pas à craindre pour nos vies". Mais Madonna ne vit pas, non plus, dans le passé. C'est d'ailleurs sans aucune crainte qu'elle a offert la plus belle des introductions à la dernière Pride new yorkaise. Alors que les drapeaux arc-en-ciel s'apprêtaient à voler dans les rues, l'artiste avait fait une apparition surprise au Boom Boom Room pour chanter quelques-uns de ses titres, dont Hung Up et I don't search I find, dans un harnais vintage Jean-Paul Gaultier laissant apparaître ses deux tétons. La gravité n'avait, semble-t-il, toujours pas d'effet sur elle après six décennies et de nombreux enfants.