Madonna en feu, elle dévoile ses seins pour célébrer la Pride !

Je n'oublierai jamais que New York et la communauté LGBTQ+ me donnent de l'énergie depuis le premier jour

"On a organisé cette fête parce que la Pride a besoin d'être célébrée avec une communauté de gens qui comprennent et connaissent le sens de l'oppression, le besoin de se battre pour leur liberté, a-t-elle expliqué sur Instagram. Je n'oublierai jamais que New York et la communauté LGBTQ+ me donnent de l'énergie depuis le premier jour." Madonna a participé au Pride Peacock Concert de Miley Cyrus lors de son passage dans la grosse pomme. La chanteuse de 62 ans a également participé à la vente de quelques photographies prises au polaroïd et a amassé plus de 150 000 dollars pour les associations Ali Forney Center, Haus of US et The Door. Autant lier l'utile à l'agréable...