Madonna enflée et en sous-vêtements : la diva de 62 ans a-t-elle abusé de la chirurgie ?

62 ans ! C'est difficile à croire mais Madonna a le même âge qu'Éric Zemmour, Mike Pence, Marisol Touraine ou encore Lambert Wilson. Si on ne les imagine pas vraiment arborer leurs corps dénudés, Madonna est restée fidèle à elle-même en posant en sous-vêtements sur Instagram, le 15 juin 2021.

En ensemble soutien-gorge et culotte à effet cuir, la Material Girl prend la pose depuis sa salle de bain, affichant au passage sa taille de guêpe. Difficile de ne pas prêter attention aux traits de son visage, assez enflés au niveau des pommettes. Aurait-elle abusé des injections ? Certains fans en sont persuadés et ont même essayé de la raisonner. "Arrête avec la chirurgie, tu vas ressembler à E.T", "Qui est-elle ?", "Mais que se passe-t-il avec la forme de ton visage ?", peut-on lire dans les commentaires de sa dernière publication.

Des avis minimes face à la vague de positivité de ses fans. Déjà en 2015, elle estimait que les personnes qui la pensaient "trop vieille" pour publier une photo d'elle en petite tenue faisaient preuve de sexisme. "Ceci est ce à quoi mon derrière ressemble. Montre-moi à quoi tes fesses ressemblent à l'âge de 56 ans ! Je prends soin de moi, je suis en forme, je peux montrer mes fesses quand j'aurais 56, 66 ou 76 ans. Qui a le droit de dire à partir de quel âge je n'ai plus le droit de montrer mes fesses ? C'est du sexisme. C'est de l'âgisme. Et c'est une forme de discrimination", dénonçait-elle auprès du Daily Mail.