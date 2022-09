Madonna : Costume à paillette, décolletés et danses lascives... Son fils David et elle déchaînés sur le dancefloor !

D'ailleurs, ses petites soeurs ne sont pas en reste : Stella et Esther, elles aussi adoptées par Madonna et âgées de 9 ans, jouent le jeu des perruques et des costumes colorés. Une façon originale et craquante de voir les enfants de Madonna, qui restent en général très discrets, loin des délires de leur célèbre maman.

Mais la fratrie était-elle au complet pour l'anniversaire de David ? Difficile de le savoir, tant le montage est bien fait. Cependant, on peut penser que Mercy, 16 ans, également adoptée comme ses frères et soeurs, était présente. En revanche, Lourdes (bientôt 26 ans) et Rocco (22 ans) étaient peut-être ailleurs, eux qui sont déjà adultes et nés de relations précédentes (Carlos Leon pour l'aînée, Guy Ritchie pour le second).