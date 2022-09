Madonna en famille : look d'enfer pour un dîner avec ses enfants Lourdes et Rocco

Entre Katie Holmes, Rihanna ainsi que la femme de Joakim Noah, du beau monde était présent à la Fashion Week de New York qui se tenait du 9 au 14 septembre. Madonna, véritable icône de la pop, a également répondu à l'appel. Ce mercredi soir, elle a été photographiée à l'entrée de Carbone, un restaurant italien huppé situé à Manhattan. L'interprète de La Isla Bonita, séparée d'Ahlamalik Williams, avait alors opté pour un look très rock, entre ses mitaines, son bustier en dentelle sous un costume en satin noir, sa paire de lunettes de soleil avant-gardistes, ses talons compensés argentés, sa chevelure rousse (une perruque sans aucun doute) ainsi que son ensemble de bijoux très bling-bling.

À la tête d'une belle fratrie

Mais elle était surtout accompagnée par ses enfants Lourdes (née le 14 octobre 1996 de sa relation avec le coach Carlos Leon) et Rocco (né le 11 août 2000 et qui ressemble beaucoup à son père Guy Ritchie). Sa fille était également habillée en noir tandis que le jeune homme se différenciait de sa mère et sa soeur dans un sublime ensemble violet, notamment composé d'une chemise en satin, ainsi que d'une veste et d'un pantalon en velours. Quelques heures plus tôt, c'est au premier rang du défilé Tom Ford et déjà dans ces tenues que le trio faisait sensation.