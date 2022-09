Rihanna en robe ultra courte satinée : la bombe prend tous les risques au bras de son amoureux A$AP Rocky

Rihanna est une femme comblée. Devenue maman d'un petit garçon, l'ex-chanteuse de 34 ans rayonne, tant la maternité semble lui avoir apporter. Si ses sorties sont rares, ce vendredi 9 septembre, Riri a été surprise à la soirée Mercer & Prince Whiskey, dans le cadre de la Fashion Week, à New York. Et c'est aux côtés de son compagnon A$AP Rocky que l'interprète de Diamonds a été photographiée. Et pour cette sortie en amoureux, la fondatrice de Fenty avait opté pour une tenue des plus sexy. Dans une mini robe satinée noire, avec une forme corset en haut, la star a pris tous les risques pour le regard de son homme.

La Fashion Week de New York n'aurait pas la même saveur sans BadgalRiri. L'icône a de nouveau capté tous les regards lors de cette apparition au bras de son compagnon et père de son fils. Dans un jean extra large, avec un t-shirt blanc, le rappeur A$AP Rocky était très looké, afin de s'accorder avec sa belle. Comme à chacune de leur sortie, le couple séduit. La princesse de la Barbade portait un épais collier de diamants, qui complétait son look. Le samedi soir, elle avait opté pour un total look jean, très années 2000's, alors qu'elle a était à l'hôtel Bowery.

Un mère louve qui ne quitte pas son baby

L'affaire judiciaire dans laquelle se trouve A$AP Rocky n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça à en croire le bonheur qui émane du duo. L'ami de Kanye West est visé par une enquête judiciaire. Il fait l'objet de deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, selon le bureau du procureur de Los Angeles. Il aurait pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute en novembre dernier avant de lui tirer dessus à deux reprises, lui infligeant alors une "blessure légère", comme rapporté par la police. A$AP Rocky avait été arrêté en avril à l'aéroport de Los Angeles, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade. Il a réfuté ces accusations.

L'arrivée de leur petit garçon fait malgré tout leur bonheur en ces temps difficiles. Rihanna serait "en admiration devant lui", comme l'a fait savoir un proche de la chanteuse. La jeune maman "le quitte à peine".