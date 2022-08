Rihanna divine en mini jupe avec son chéri A$AP Rocky : sortie remarquée des amoureux à New York

Rihanna et A$AP Rocky ont été photographiés à la sortie de l'hôtel Ned de New-York ce 25 août après avoir profité d'une soirée entre amoureux. Ils semblaient très complices, ils se sont notamment tenus la main. La célèbre interprète de Diamonds avait opté pour une tenue très sensuelle : une chemise en satin vert émeraude - qu'elle avait légèrement déboutonné pour afficher son soutien-gorge noir - le tout assorti à une magnifique mini jupe. Sans oublier ses talons, sa paire de lunettes de soleil noires et un collier en or autour du coup.

Son chéri quant à lui portait un débardeur noir avec un pantalon assorti, des bottes en cuir et un collier de diamants. Il y a deux jours seulement, ils faisaient déjà crépiter les flashs des photographes, en étant une fois de plus très lookés. En comptant celle du 12 août, il s'agit de leur troisième apparition côte à côte dans la Big Apple ce mois-ci. Les deux tourtereaux semblent plus amoureux que jamais.

Au coeur d'une affaire judiciaire

Le 13 mai dernier, ils devenaient parents ensemble d'un petit garçon. Sa mère serait "en admiration devant lui" aurait fait savoir un proche de la chanteuse. Cette dernière "le quitte à peine" a ajouté la source. Pour rappel, son idylle avec A$AP Rocky avait été officialisée en mai 2021 par le biais du rappeur, qui avait qualifié Rihanna comme "l'amour de sa vie" et "l'unique". Mais ils se fréquentaient depuis 2013, puisque l'artiste devenu célèbre pour ses albums Long. Live. ASAP ou encore Testing avait assuré la première partie de la jolie brune pour sa tournée : le Diamonds World Tour à l'époque.

Mais c'est donc l'année dernière que leur histoire est devenue concrète, du moins d'un point de vue médiatique. Mais si tout va pour le mieux entre eux, ils traversent actuellement une période difficile car l'ami de Kanye West est visé par une enquête judiciaire. Il est suspecté d'avoir participé à une fusillade en novembre dernier et fait l'objet de deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique. Il a depuis réfuté ces accusations mais doit retourner devant le tribunal le 2 novembre prochain. Par le passé, il avait déjà rencontré des problèmes avec la justice, notamment après avoir été inculpé pour son implication dans une rixe à Stockholm, en Suède, en août 2019.