Madonna : Ses enfants David, Mercy, Stella et Esterre sont déjà si grands !

Elle est à la tête d'une belle et grande famille. Et parmi les valeurs que Madonna a transmises à ses enfants au quotidien, certaines sont artistiques, c'est certain ! Le lundi 25 juillet 2022, la reine de la Pop a, en tout cas, partagé une jolie vidéo, sur les réseaux sociaux, sur laquelle on voit son grand fils David Banda, 16 ans, danser de manière divine sur le titre Melanin de Sauti Sol, featuring Patoranking. Le jeune homme n'est d'ailleurs pas seul à tourbillonner, à n'en plus finir, au rythme de la musique : sa petite soeur Estere - la jumelle de Stella - participe également à ce moment de grâce.

S'ils ne se lancent pas dans la chorégraphie menée par David Banda, d'autres membres de la famille apparaissent dans la vidéo, disponible sur le compte Instagram officiel de Madonna. La reine mère est présente, bien sûr, ainsi que deux de ses autres filles, Stella et Mercy James. La chanteuse, interprète de Like a Virgin, a eu son aînée, Lourdes, avec son ancien coach sportif Carlos Leon en 1996. Rocco, son fils de 21 ans, est né de ses amours avec le réalisateur Guy Ritchie, dont elle s'est séparée en 2008. Ses autres enfants, elles les a tous adoptés au Malawi : David Banda, Mercy, elle aussi 16 ans, et les jumelles Estere et Stella, 9 ans.