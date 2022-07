Diaporama : Madonna : Ses enfants David, Mercy, Stella et Esterre sont déjà si grands !

Madonna : Ses enfants David, Mercy, Stella et Esterre sont déjà si grands !

David Banda et Estere dansent sur Instagram. Le 25 juillet 2022.

Madonna quitte son spectacle à New York le 23 juin 2022.

David Banda et Estere dansent sur Instagram. Le 25 juillet 2022.

David Banda et Estere dansent sur Instagram. Le 25 juillet 2022.

Madonna et Britney Spears sur Instagram. Le 10 juin 2022.

Madonna et sa fille Lourdes. Instagram, le 26 juin 2022.

10 / 15

Madonna arrive à New York avec son compagnon Ahlamalik Williams et ses enfants David Banda, Mercy James, Stella et Estere. Le 22 aout 2021.