Madonna : Son fils David surprend avec un look très original

Quand ce ne sont pas les photos trop sexy de Madonna, ce sont celles de sa famille qui font réagir les internautes ! L'icône pop de 63 ans en a scandalisé quelques-uns à cause de clichés de son fils David. Essaye-t-elle de "travestir" l'adolescent ?

Grâce à Instagram, Madonna communique directement avec ses fans. Elle suscite également colère et indignation à cause de photos jugées provocatrices, la montrant en petite tenue et prenant des poses lascives. La chanteuse est couverte et stricte sur sa dernière publication en date, mais s'est quand même attirée la foudre des utilisateurs du réseau. La faute au look de son fils de 16 ans, David.

Sur le diaporama de sa maman, David apparait vêtu d'un costume de pom pom girl. C'est ainsi habillé qu'il a assisté au vernissage de l'exposition de son grand frère Rocco Ritchie (21 ans, né du mariage de Madonna et Guy Ritchie), surnommé Rhed. L'événement a eu lieu à la LACHSA (Los Angeles County High School for the Arts), un lycée d'art situé sur le campus de l'université de l'État de Californie, à Los Angeles.