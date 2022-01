Madonna s'est-elle fait poser des implants ? Ses dernières photos sexy font réagir

Cette mise en ligne a évidemment fait réagir les internautes. Madonna a reçu des milliers de compliments en commentaire, et certainement autant de critiques. "Arrête, tes enfants regardent et sont certainement embarrassés", "Tu es une icône, utilise ta plateforme pour quelque chose de plus que ce genre de photos", peut-on notamment lire.

D'autres utilisateurs d'Instagram ont porté leur attention sur le physique de Madonna, qu'ils trouvent différent. "Qu'est-il arrivé à son c** ?", demande tout bonnement un abonné de la superstar maman de six enfants (Lourdes, Rocco, David, Mercy et les jumelles Estere et Stella, âgés de 25 à 9 ans). "Seigneur, avec tout l'argent qu'elle a, elle a subi un lifting brésilien raté", suggère un autre, soupçonnant que Madonna a subi une opération de chirurgie esthétique. "Je suis triste parce que je l'aime, mais je ne sais pas ce qu'il est arrivé à son corps", déplore une troisième internaute.

En novembre dernier, les photos torrides de la Madone lui avaient valu une suppression de la part d'Instagram. "Je trouve ça toujours stupéfiant que notre culture tolère que chaque centimètre du corps d'une femme soit exposée, à l'exception d'un téton. Comme s'il s'agissait de la seule partie du corps féminin qui peut être sexualisée. Le téton qui nourrit un bébé ! Un téton d'homme ne peut pas être perçu comme érotique ??!! Et le c** d'une femme qui n'est jamais censuré nulle part, avait répliqué Madonna, révoltée. Je suis heureuse d'être parvenue à rester saine en quatre décennies de censure, de sexisme, de discrimination de l'âge et de misogynie."

Cette fois, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui font la police !