Madonna avec presque tous ses enfants : festin et fête en famille pour Thanksgiving

Bien qu'elle connaisse la réelle histoire de Thanksgiving, Madonna le fête quand même ! Comme des centaines de millions d'Américains, l'icône pop s'est régalé lors d'un festin en famille. Une famille presque au complet et habillée sur son 31...

Madonna a de quoi être reconnaissante ! Elle a attribué son sentiment de gratitude pour sa famille, dont elle a posté plusieurs nouvelles photos (et une vidéo !) ce vendredi 26 novembre 2021. La chanteuse de 63 ans a célébré Thanksgiving avec cinq de ses six enfants, Lourdes, David, Mercy et les jumelles Estere et Stella (25, 16, 15 et 9 ans). Rocco (21 ans), né de son union avec le réalisateur Guy Ritchie, était le seul absent.

Pour l'occasion, tous les participants du dîner de Thanksgiving de Madonna avaient sorti le grand jeu. David est sorti du lot grâce à une blouse blanche et un pantalon jaune Gucci. Canon dans une robe à motifs près du corps, sa grande soeur Lourdes a également fait sensation auprès des internautes. Cette fois, les commentaires étaient essentiellement positifs.