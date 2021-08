Madonna : Ses jumelles Estere et Stella ont 9 ans... et de nombreux talents !

Le mois d'août est rythmé par les célébrations chez Madonna. La reine de la pop fête ce mercredi 25 août les 9 ans de ses jumelles Estere et Stella. Pour l'occasion, elle a partagé des photos et vidéos souvenirs de ses deux filles cadettes, adoptées en 2017 au Malawi. "Joyeux anniversaire Stella et Estere ! Deux belles âmes qui n'apportent rien d'autre que de la joie à ceux qu'elles rencontrent. Si reconnaissante de vous avoir dans ma vie", écrit l'interprète de Like a Virgin sur Instagram.

En story, celle qui partage sa vie avec Ahlamalik Williams, danseur de 27 ans, a dévoilé plusieurs vidéos touchantes des deux birthday girls. On y voit Estere et Stella chanter, rapper et danser en compagnie de leur grand frère, David Banda, 15 ans, également adopté par Madonna au Malawi. "Ames soeurs", note en légende l'ex-compagne de Brahim Zaibat sur ses vidéos souvenirs. Les petites n'avaient que 4 ans lorsqu'elles ont été recueillies par la star de la chanson.