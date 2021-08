Diaporama Madonna : Ses jumelles Estere et Stella ont 9 ans... et de nombreux talents !

Madonna : Ses jumelles Estere et Stella ont 9 ans... et de nombreux talents !

Madonna fête ses 63 ans entourée de ses six enfants en Italie.

Madonna partage des clichés et vidéos inédits pour l'anniversaire de ses jumelles Estere et Stella.

4 / 16

Madonna, son compagnon Ahlamalik Williams, son fils David et ses filles jumelles Estere et Stella à l'aéroport de New York le 27 décembe 2019.