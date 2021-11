Diaporama Madonna avec presque tous ses enfants : festin et fête en famille pour Thanksgiving

1 / 20 Madonna avec presque tous ses enfants : festin et fête en famille pour Thanksgiving

3 / 20 Madonna célèbre Thanksgiving avec ses enfants Lourdes, David, Mercy, Stella et Estere. Le 26 novembre 2021.

4 / 20 En novembre 2020, Madonna célébrait Thanksgiving avec ses six enfants, Lourdes, Rocco, David, Mercy et les jumelles Stella et Estere.

11 / 20 Lourdes, la fille aînée de Madonna, a célébré Thanksgiving avec sa mère et ses frères et soeurs. Le 26 novembre 2021.

15 / 20 Madonna a célébré Thanksgiving avec cinq de ses six enfants, Lourdes, David, Mercy et les jumelles Estere et Stella.

16 / 20 Madonna fête ses 63 ans entourée de ses six enfants en Italie.

17 / 20 Madonna, son compagnon Ahlamalik Williams, son fils David et ses filles jumelles Estere et Stella à l'aéroport de New York le 27 décembe 2019.

18 / 20 Madonna entourée de ses quatres derniers, David, Mercy, Estere et Stella pour Noël. Décembre 2018.

19 / 20 Lourdes Leon avec sa maman Madonna, photo publiée sur Instagram en juillet 2021.