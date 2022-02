Diaporama Madonna : Son fils David surprend avec un look très original

Madonna : Son fils David surprend avec un look très original

David, le fils adoptif de Madonna, surprend encore les internautes avec un look très spécial.

Madonna et son fils David (16 ans) ont assisté au vernissage de l'exposition de l'autre fils de la chanteuse, Rocco Ritchie. Février 2022.

Le fils de Madonna, David Banda, a bien grandi ! L'adolescent développe son propre style vestimentaire, et sa mère en est fan.

Madonna célèbre Thanksgiving avec ses enfants Lourdes, David, Mercy, Stella et Estere. Le 26 novembre 2021.

Madonna fête ses 63 ans entourée de ses six enfants en Italie.

Madonna a célébré Thanksgiving avec cinq de ses six enfants, Lourdes, David, Mercy et les jumelles Estere et Stella.