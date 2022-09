Katie Holmes : Piercing au nez et look mystérieux, elle se fait remarquer à New York

Katie Holmes a pris un second souffle grâce à sa nouvelle romance avec le musicien de Broadway, Bobby Wooten III. Depuis le mois d'avril dernier, la mère de Suri Cruise – à qui elle a déjà présenté son boyfriend –partage sa vie avec ce dernier et cela semble lui aller pour le mieux. Celle qui avait été quelque peu affaiblie et cassée par sa longue et traumatisante histoire avec Tom Cruise a mis du temps à se remettre mais affiche aujourd'hui une nouvelle forme. Et se laisse même aller à quelques excentricités niveau look. Apparue ce mercredi 14 septembre à New York pour le défilé Tom Ford, pour sa collection printemps-été 2023, l'ex-star de Dawson était méconnaissable.

Dans une élégante robe noire longue à capuche, qui soulignait sa silhouette élancée, Katie Holmes a attiré à elle tous les regards. Cheveux plaqués, franche courte parfaitement placée, le regard de biche allongé, et piercing nostril, elle était envoûtante. Entièrement vêtue de noir, mis à part ses talons dorés à bout ouvert et ses ongles de pieds rouges, la star de Batman Begins s'offrait une aura mystérieuse, le temps d'un soir. L'actrice de 43 ans a fait sensation lors de son arrivée, mais n'était pas la seule personnalité présente pour découvrir la nouvelle collection du couturier. Parmi les fidèles de ce dernier, on a retrouvé notamment Bella Hadid et Gigi Hadid venues défiler. Et les invités se sont pressés en masse pour ce show d'exception, en pleine Fashion week new-yorkaise.

Brooklyn Beckham toujours in love malgré les tensions

On a ainsi pu croiser Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz. Toujours aussi in love, le couple s'échangeait gestes tendres et baisers alors que les photographes les immortalisaient. S'il semblerait que le fils aîné de Victoria et David Beckham rencontre quelques tensions avec sa mère, cela n'a l'air de rien gâcher à sa love story avec la nouvelle Mrs. Beckham. Chris Rock, Karlie Kloss et Dixie D'Amelio étaient aussi présentes, ainsi que Nicole Richie et Taylor Hill. Si Chris Rock a fait profil bas depuis le scandale de la gifle aux Oscars, ce soir-là l'acteur s'est offert une sortie et il semblait décontracté et heureux.