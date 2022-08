Katie Holmes en couple : sortie avec son nouveau compagnon Bobby, la star toujours prudente...

Katie Holmes poursuit son été à New York mais n'est pas seule. L'actrice révélée par la série Dawson, aujourd'hui âgée de 43 ans, est de nouveau en couple. Depuis avril dernier, c'est dans les bras du musicien de Broadway, Bobby Wooten III, qu'elle roucoule. Le duo a été vu, lundi 8 août 2022, dans les rues de Big Apple.

C'est en toute décontraction que Katie Holmes et son compagnon Bobby ont donc été aperçus, dans les rues du quartier de SoHo, tenant des sacs à l'épaule. De retour d'une escapade hors de l'Etat le temps d'un week-end ? Mystère... L'actrice, qui a présenté son nouveau chéri à sa fille Suri (16 ans, née de son mariage passé avec Tom Cruise), continue de jouer la carte de la prudence puisqu'elle porte encore régulièrement un masque de protection contre la Covid-19. Si la pandémie a marqué le pas, elle ne tient visiblement pas à prendre le moindre risque. A l'inverse, son compagnon était à visage découvert. Alors qu'il travaille à Broadway (il a été musicien dans les spectacles American Utopia with David Byrne ou Moulin Rouge), il ne faudrait pas qu'il tombe malade car cela le priverait de scène...

Pour rappel, Katie Holmes - qui s'est séparée l'an dernier du chef Emilio Vitolo après un peu moins d'un an de relation - a rencontré Bobby Wooten III par des amis communs. "Ils connaissent quelques personnes en commun et, jusqu'à présent, ça fonctionne bien entre eux. Katie est ravie de voir quelqu'un et très heureuse. C'est encore récent mais ça avance bien. Elle apprécie d'avoir quelqu'un dans sa vie et il est très gentil et prévenant avec elle", a relaté une source proche à E! News.

Auparavant, Katie Holmes a été en couple pendant plusieurs années avec le comédien Jamie Foxx. Une relation jamais vraiment affichée publiquement même si les anciens amoureux avaient par exemple été vus en promenade sur une plage main dans la main... Malheureusement, la star récemment à l'affiche du film Alone Together - qu'elle a également réalisé - et l'acteur ont rompu en 2019.