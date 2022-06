Tom Cruise : Sa fille rencontre le nouveau compagnon de son ex Katie Holmes...

Nouvelle étape pour Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III. Ce dernier, qui partage désormais la vie de la star de cinéma et de télé, a enfin fait la rencontre de Suri, la fille de Katie et son ex-mari Tom Cruise.

"Il apprend à connaître sa famille", a dévoilé une source, qui a également confié que le musicien de 33 ans rendait heureux la star d'Hollywood, aujourd'hui âgée de 43 ans. "Elle passe du bon temps avec Bobby. Il l'a rend heureuse et souriante. Il l'a fait rire", a dévoilé une source à People. Nos confrères ont donc également affirmé que celui qui a performé au sein du monde de la comédie musicale de Broadway, avait commencé à découvrir la fille adolescente de sa compagne, et qu'ils passaient désormais des moments "en famille".

Katie Holmes et Bobby avaient été vus une première fois ensemble en avril dernier à l'occasion d'une sortie à Central Park. Le duo se tenait la main et avait été vu en train de s'embrasser avant de prendre le métro et la direction du musée Guggenheim qu'ils ont visité. Un mois plus tard, le 26 mai, ils se sont présentés ensemble sur le tapis rouge du 25e gala du Moth Festival au spring studio où Bobby, producteur de musique, a remis un prix à son collaborateur et leader de Talking Heads, David Byrne.

Un peu tôt en juin, le couple avait ouvert un nouveau chapitre de sa relation en se soutenant au Tribeca Film Festival ou la comédienne présentait Alone Together. Un film qu'elle a écrit, réalisé et dans lequel elle joue, sur la rencontre de deux étrangers à New-York pendant le confinement de la crise de la Covid-19. Un projet personnel et ambitieux pour l'actrice qui n'est pas la seule à crouler sous le travail. En effet, Bobby s'est produit sur scène au dernier festival de Coachella aux côtés de Carly Rae Jepsen. Le musicien avait été décrit par une source de People en avril dernier comme "un bassiste et un musicien hautement accompli", "sympa, brillant et drôle."