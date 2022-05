Katie Holmes en couple : elle officialise avec son séduisant nouveau compagnon !

Katie Holmes, vêtue d'une robe orange, et Bobby Wooten III, paré d'un costume vert, ont fait leur première apparition officielle ensemble, jeudi 26 mai, pour le 25e anniversaire du Moth Ball aux Springs Studios de New York. L'actrice a donc officiellement rendu publique sa nouvelle relation, qui n'était déjà plus un secret puisque les deux tourtereaux avaient été surpris en train de se balader en amoureux à Central Park il y a quelques semaines. Le jeudi 28 avril 2022 pour être précis. Mais que sait-on de son nouveau prince charmant ?

Bobby est un musicien et compositeur de 33 ans, surtout connu en tant que bassiste dans la comédie musicale de Broadway David Byrne's American Utopia et pour l'orchestre du spectacle Moulin Rouge. Il était tout récemment au Coachella Music Festival pour accompagner de son instrument Carly Rae Jepsen, l'interprète du tube Call me maybe. Il partage donc désormais sa vie avec la belle brune, qui s'était séparée du restaurateur Emilio Vitolo l'année dernière, après plusieurs mois de relation.