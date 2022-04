Katie Holmes est en couple avec un musicien très sexy... une vraie star de Broadway !

Côté coeur, on sait que Katie Holmes a longtemps eu un truc pour les comédiens. Elle a fréquenté Joshua Jackson, l'interprète de Pacey dans la série Dawson, mais aussi Chris Klein, avec qui elle s'est fiancée en 2003. Son mariage avec Tom Cruise a fait couler beaucoup d'encre et elle s'est remise de son divorce dans les bras du beau Jamie Foxx. Mais tous ces chapitres sont clos et Katie se tourne désormais vers l'avenir. Côté professionnel, celle qui s'est difficilement détachée de l'image de Joey Potter a surpris tout le monde en 2020 en apparaissant dans le film d'horreur The Boy : la malédiction de Brahms. Elle sera prochainement à l'affiche du biopic The Watergate girl, basé sur la vie de Jill Wine-Banks, et poursuivra son parcours de réalisatrice avec le drame Rare Objects. Les batailles juridiques avec son ex Tom Cruise ne sont pas parvenues à lui faire baisser les bras et la vie lui sourit, donc, après des années de lutte...