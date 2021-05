Katie Holmes célibataire : elle a rompu avec Emilio Vitolo Jr.

Ceux qui soupçonnaient une rupture entre Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr. avaient vu juste ! L'actrice et son désormais ex-compagnon ont bien mis fin à leur relation, qui aura duré moins d'un an.

L'info est signée Us Weekly ! Citant une collaboratrice de Katie Holmes, le site américain confirme la séparation de l'actrice de 42 ans et son ex-chéri restaurateur, actée à la toute fin du mois d'avril. "Le couple s'est séparé amicalement mais reste amis, explique l'attaché(e) de Katie Holmes. Leur relation est tombée à l'eau. Ils ont compris qu'ils étaient mieux en tant qu'amis. La rupture s'est faite sans accro."

"Katie et Emilio ont vraiment passé un bon moment ensemble, ça n'a simplement pas marché. Elle se concentre désormais sur son rôle de maman et ses projets à venir", ajoute l'informateur. Dans ces projets, figure une société de production qu'elle aurait fondée avec un ami, Michael Fitzgerald, et un film qu'ils ont fini de tourner au début du mois de mai.

Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr. étaient en couple depuis septembre 2020. À l'époque, Emilio était toujours fiancée à une certaine Rachel Emmons. La jeune femme a appris leur liaison dans la presse et quitté l'appartement qu'elle partageait avec le restaurateur new-yorkais à la hâte.

Ce scandale ne l'a pas empêché de vivre un début de romance platonique avec Katie Holmes. Friands de balades dans le quartier de SoHo, les deux ex ne se cachaient pas et s'embrassaient en pleine rue. Emilio Vitolo Jr. a même adressé une touchante déclaration à l'ex-héroïne de la série Dawson pour son anniversaire, le 18 décembre 2020.