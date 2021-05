Katie Holmes : De plus en plus seule, rupture confirmée avec Emilio ?

Depuis son divorce d'avec Tom Cruise, Katie Holmes mène une vie amoureuse très discrète ! L'actrice ne cachait pour autant pas sa relation avec Emilio Vitolo. Le couple habitué des sorties à deux ne fait malheureusement plus aucune apparition, confirmant ainsi les soupçons de break...

"Katie a de grosses priorités dans sa vie - elle est une mère seule, sa fille vient en tout premier et les choses vont très vite, avait expliqué une source au site Page Six. Katie a plusieurs choses sur le feu et Emilio est occupé à travailler dans son restaurant avec son père." Les deux tourtereaux n'ont pas rompu mais ont simplement décidé de ralentir les choses. L'ex-héroïne de la série Dawson passe désormais le plus clair de son temps avec un autre homme.

Cet homme s'appelle Michael Fitzgerald et exerce le métier de chef décorateur ! À en croire le compte Instagram de Katie Holmes, elle s'est associée à lui pour fonder une maison de production, sobrement baptisée "M and K Productions". Katie Holmes l'a mentionnée sur sa dernière publication en date, la photo d'une caméra Arri utilisée sur le tournage d'un nouveau film réalisé à New York.

"Ce fut la plus belle expérience de ma carrière. Je suis reconnaissante envers mes superbes partenaires Martim Vian et Michael Fitzgerald, je n'ai jamais été aussi inspirée. Merci de m'avoir appris et de m'avoir supportée (...) et à mon cast extraordinaire", écrit @katieholmes en légende de sa publication. Sur l'Instagram de Michael Fitzgerald, elle a ajouté : "Tu es brillant et je t'aime" !