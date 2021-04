Katie Holmes : Son couple avec Emilio déjà menacé ? Il y a de l'eau dans le gaz...

Heureuse d'avoir rapidement retrouvé l'amour après sa rupture surprise d'avec Jamie Foxx, l'actrice américaine Katie Holmes serait-elle déjà sur le point de mettre fin à son histoire avec Emilio Vitolo Jr. ? Une source proche s'est montrée un peu alarmante auprès de Page Six.

En septembre 2020, Katie Holmes (42 ans) était vue échangeant des baisers avec un jeune homme brun alors méconnu. Rapidement, il a été démasqué comme étant le restaurateur Emilio Vitolo Jr, alors encore fiancé à sa compagne au moment de la parution de photos de lui avec l'ancienne star de la série Dawson... Malgré tout, cela n'a pas empêché le couple de poursuivre sa romance et, au fil des mois, on a pu les voir main dans la main dans tous les quartiers de New York. Une complicité évidente mais qui semble avoir perdu de la vigueur.

Ces derniers temps, Katie Holmes s'est retrouvée de moins en moins présente à New York pour cause de tournage de film et ses retours à Big Apple n'ont pas donné lieu à des visites auprès de son compagnon. Et, lorsqu'elle a célébré le 15e anniversaire de sa fille Suri - née de son mariage passé avec Tom Cruise -, il n'y avait aucune trace d'Emilio dans les parages... "Katie a de grosses priorités dans sa vie - elle est une mère seule, sa fille vient en tout premier et les choses vont très vite", a fait savoir une source à Page Six, affirmant que le couple met la pédale douce mais n'envisage pas de séparation. "Katie a plusieurs choses sur le feu et Emilio est occupé à travailler dans son restaurant avec son père", a précisé une seconde source. Le jeune homme, qui s'était plaint avec rage sur Instagram de la fermeture des restaurants à New York au plus fort de la pandémie de coronavirus, doit sans doute aujourd'hui être ravi de reprendre son tablier pour faire tourner la boutique.

Malgré les rumeurs, Emilio était vu tout sourire le 20 avril faisant du shopping [voir diaporama] à Manhattan...