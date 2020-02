James Van Der Beek résume "Dawson" de manière hilarante pour sa fille Olivia

Difficile de cacher ses expériences passées aux enfants. D'autant plus quand on a joué dans une série ultrapopulaire, pendant six saisons, comme l'a fait James Van Der Beek. En voyant que sa fille aînée, Olivia (9 ans), se questionnait à propos de la filmographie de papa, le comédien a décidé de filmer la scène pour notre plus grand plaisir. "Pourquoi est-ce que ça s'appelle Dalson' Creek, demande-t-elle, mentionnant de manière assez approximative le titre original de la série. Est-ce que c'est parce que Dalson possède une crique et que quelqu'un essaye de la détruire ?"

Il est vrai que, quand on pense aux épisodes de Dawson, qui mettaient en scène James Van Der Beek aux côtés de Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson, les souvenirs sont différents. Dans cette épopée romanesque sur l'adolescence, Kevin Williamson avait imaginé des personnages mélancoliques et extrêmement bavards. "Exactement, confirme pourtant le héros des années 1990. Il possède une crique, et quelqu'un essaye de la faire exploser. Alors, il doit utiliser ses mouvements de kung-fu de ninja. Ce n'était pas du tout une série sur moi, pleurant, geignant et ennuyant tout le monde au bord de ma crique. Vraiment pas."